Сирия итоги за сутки на 14 декабря 07.00: США строят наблюдательные пункты в Хасаке; курды нападают на ССА в Африне

Сирия, 14 декабря. США строят наблюдательные пункты в Хасаке; курды нападают на ССА в Африне; коалиция продолжает наносить удары по Хаджину. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Исламское государство»1: пять раз пыталось атаковать позиции SDF «шахид-мобилями».

«Сирийская свободная армия» (ССА): подверглась нападению YPG в Африне.

Курды: несут потери в боях с «Исламским государством» в Хаджине.

США: устанавливают наблюдательные посты на сирийско-турецкой границе.

Провинция Алеппо

На территории бывшего курдского кантона Африн продолжается партизанская операция подпольных ячеек «Отрядов народной самообороны» «Гнев оливок». Как передает источник в социальной сети Twitter (@op_shield), курды совершили нападение на силы «Сирийской свободной армии» в населенных пунктах Абла и Куббасин. «Отрядам народной самообороны» удалось ликвидировать трех боевиков ССА и скрыться без потерь.

Напомним, территория кантона Африн перешла под контроль ВС Турции и протурецких формирований в марте этого года по итогам проведения операции «Оливковая ветвь». Поводом к ее началу послужило провокационное намерение США создать так называемые силы безопасности границы на основе «Отрядов народной самообороны», которые Турция считает террористическими.

Провинция Дейр-эз-Зор

«Демократические силы Сирии» при поддержке коалиции, возглавляемой США, продолжают вести бои против «Исламского государства» на северном фронте так называемого Хаджинского кармана.

Как сообщает источник в Twitter @IvanSidorenko1, город Хаджин продолжает подвергаться бомбардировкам ВВС коалиции, а также артиллерийским и минометным ударам в районе дороги Ас-Сахра и замка Аль-Каала.

Тем временем, в центральной части города продолжаются ожесточенные боестолкновения между курдскими вооруженными формированиями и террористами ИГИЛ1. По информации Euphrates Post, потери с обеих сторон составили примерно по 20 боевиков. Тот же источник отмечает, что одновременно с этим курды готовятся начать наступление в районе Багуз-Фокани.

Как сообщил пресс-секретарь «Демократических сил Сирии» Мустафа Бали, за предыдущий день террористы «Исламского государства» пять раз пытались атаковать позиции курдских вооруженных формирований с помощью смертников на заминированных автомобилях. Однако, если верить Бали, все «шахид-мобили» уничтожались прежде, чем достигали цели.

Провинция Идлиб

Несмотря на достигнутые в сентябре этого года российско-турецкие договоренности по стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации, вооруженные группировки на северо-западе Сирии продолжают наращивать свою численность.

Так, по сообщениям Telegram-канала @hmosyrian, в тренировочном лагере в населенном пункте Айн-Шаммас, расположенном в 20 километрах от Джиср аш-Шугура, закончили подготовку 300 боевиков группировки «2-ая Прибрежная дивизия». Напомним, данное формирование входит в состав протурецкого альянса «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир», боевики которого ранее частично выполнили условия сочинского меморандума.

Провинция Хасака

Несмотря на заявления Реджепа Тайипа Эрдогана о скором начале турецкой операции против курдских вооруженных формирований к востоку от Евфрата, американские военнослужащие, по некоторым данным, продолжают устанавливать наблюдательные пункты вдоль сирийско-турецкой границы.

Как передает Telegram-канал @nors2017, один из них был установлен в нескольких километрах от Камышлы. Напомним, ранее сирийские СМИ сообщали об уже функционирующих двух наблюдательных постах в районе Телль-Абъяда. Кроме этого, сообщалось о строительстве еще одного в Рас-аль-Эйне. Подтверждений данной информации пока не поступало.

Напомним, США объясняет установку наблюдательных пунктов на сирийско-турецкой границе стремлением не допустить столкновений между турецкими военнослужащими и «Отрядами народной самообороны».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)