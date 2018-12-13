Сирия: российские музыканты провели мастер-класс для детей в Латакии

Латакия, 13 декабря. Российские музыканты, награжденные международными премиями, провели мастер-класс для учащихся музыкального института сирийской Латакии.

«Юные пианисты нам очень понравились», — заявил музыкант Денис Чефанов.

Однако, по его словам, у детей чувствуется недостаточная материально-техническая база, а также оторванность от мировой школы. Если смотреть на их профессиональные возможности, а также подготовку, то многие дети могли бы учиться в специальных московских школах или российских музыкальных образовательных учреждениях, подчеркнул пианист в беседе с РИА Новости.

Он заявил, что при подготовке детей чувствуется влияние российской исполнительской школы.

После завершения мастер-класса на сцене дома культуры имени Асада состоялся концерт. Его услышали более 850 человек: представители русскоязычной диаспоры, офицеры сирийской армии, замгубернатора провинции Латакия, а также заместитель министра культуры.

«Это прекрасное событие, которое передает наследие и культуру от одной страны к другой и от народа к народу»— заявил журналистам РИА Новости глава департамента культуры города Латакия Маджед Сарем.

По его словам, отношения между культурами двух стран формировались годами.