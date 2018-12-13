«Краснодар» уступил «Севилье», но вышел в плей-офф Лиги Европы

Севилья, 13 декабря. Футбольный клуб «Краснодар» уступил испанской «Севилье» на поле соперника в матче шестого тура Лиги Европы со счетом 3:0. Этот исход позволил российскому клубу выйти в раунд плей-офф турнира.

Чтобы не опуститься ниже второго места, команде Рахимова нельзя было проигрывать «Севилье» с разницей в четыре мяча и более. Выполнить эту задачу оказалось нелегким делом. Мощный старт хозяев позволил им повести в счете 2:0 уже к 10-й минуте встречи. Дубль оформил Бен-Йеддер.

Еще тревожнее стало после гола Банеги с пенальти вскоре после перерыва — 3:0. К тому же, за фол последней надежды Рамирес получил красную карточку.

«Краснодар» висел на волоске, но все же не позволил сопернику забить четвертый мяч.

Ранее сообщалось, что «Спартак» уступил «Вильяреалу» и вылетел из Лиги Европы, заняв последнее место в своей группе.