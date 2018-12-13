Сторонники автокефалии проводят пикеты у резиденции епископов канонической УПЦ

Киев, 13 декабря. Сторонники автокефалии организовали пикеты около резиденций епископов и епархиальных управлений канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщает информационно-просветительском отделе УПЦ.

«Был зафиксирован ряд пикетов сторонников автокефалии, которые прошли возле резиденций епископов и епархиальных управлений УПЦ​​​. Эти незаконные пикеты, которые состоялись фактически, ничуть не тревожили ни СБУ, ни Нацполицию», ― сообщает пресс-служба Церкви.

Также в УПЦ сообщили о давлении, которое оказывается на ее священнослужителей со стороны Службы безопасности Украины и органов власти. По словам пресс-службы церкви, Киев пытается заставить священнослужителей УПЦ принять участие в «объединительном соборе».