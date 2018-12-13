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Сирия: восстановлены более 30 тысяч жилых домов

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Сирия: восстановлены более 30 тысяч жилых домов

Дамаск, 13 декабря. Более 30 тысяч жилых домов в Сирии были восстановлены на территории Сирии по состоянию на 13 декабря. Об этом сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

«Продолжается оказание содействия в восстановлении инфраструктуры и создании условий для возвращения беженцев. По состоянию на 13 декабря 2018 года восстановлены 30841 жилой дом, 712 образовательных и 118 медицинских учреждений. Отремонтировано 934 км автомобильных дорог», ― сообщил он.

Российский генерал-лейтенант также рассказал, что на территории Сирии продолжает действовать амнистия для лиц, уклонившихся от прохождения воинской службы, включая беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. По состоянию на 12 декабря были амнистированы 16829 человек.

Автор: Антон Зарубин
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