Украинского священника приговорили к 6 годам за призывы остановить войну в Донбассе

Киев, 13 декабря. Суд Луганской области заочно приговорил к шести годам тюрьмы протоиерея официальной Украинской православной церкви Московского патриархата Владимира Марецкого, который призывал украинских военных уйти из Донбасса.

«Выражал публичное недовольство пребыванием личного состава воинской части А0284 вооруженных сил Украины в районе Райгородка и призвал военных покинуть свои позиции, мотивируя это тем, что местное население не нуждается в их помощи», — говорится в материалах дела.

По версии следствия, священник в 2014 году вместе с жителями села Райгородок соорудил баррикаду, перегородив дорогу военным. В итоге суд признал священника виновным по статье «Препятствие законным действиям ВС Украины», сообщают украинские СМИ.

Отметим, что в последние несколько лет по Украине прокатилась волна уголовных процессов, связанных с критикой государственной власти. Нередко ответчиками в суде выступают журналисты и общественные деятели, а наиболее частыми статьями обвинения стали «Госизмена» и «Покушение на территориальную собственность Украины».