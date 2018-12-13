Сирия: Москва и Дамаск включат в протокол МПК более 30 инвестиционных проектов

Дамаск, 13 декабря. В ходе второго дня заседания межправительственной комиссии в Дамаске были согласованы около 60% итогового протокола, а также достигнуты соглашения по 30 инвестиционным проектам. Об этом сообщает глава Управления по планированию и международному сотрудничеству Сирии Имад ас-Сабуни.

Российскую делегацию в Дамаске возглавляет вице-премьер Юрий Борисов. Делегация прибыла в сирийскую столицу для участия в 11-м заседании межправительственной комиссии РФ и Сирии.

«Коллеги из министерств смогли за вчерашний день и за сегодня согласовать 60% протокола». Общее число инвестиционных проектов, включенных в дорожную карту – 30», ― отметил ас-Сабуни. По его словам, на окончательное согласование протокола может уйти вся ночь.

Как ожидается, по итогам заседания будет подписана дорожная карта по сотрудничеству в области промышленности, а также обсуждены взаиморасчеты в нацвалюте.