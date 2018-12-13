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В Бурятии завершилось строительство новой взлетно-посадочной полосы аэродрома «Байкал»

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В Бурятии завершилось строительство новой взлетно-посадочной полосы аэродрома «Байкал»

Улан-Удэ, 13 декабря. Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны РФ сдали в эксплуатацию новую взлетно-посадочную полосу аэродрома «Байкал» в Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Строительство новой взлетно-посадочной полосы осуществлялось в рамках масштабной реконструкции аэропорта «Байкал». В ходе реконструкции также были построены новые объекты метеорологического обеспечения и системы энергоснабжения и связи.

Длина новой полосы составляет 3,4 километра. Аэродром оборудован современной светосигнальной системой, которая позволяет принимать все типы воздушных судов, в любых погодных условиях.

Автор: Артем Никулин
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