Мощный взрыв прогремел на газонаполнительной станции в Венесуэле

Каракас, 13 декабря. На территории газонаполнительной станции в штате Миранда в Венесуэле прогремел мощный взрыв, об этом сообщила газета Nacional.

Станция принадлежит венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA. На фотографиях в социальных сетях видно, что над территорией станции поднимается на десятки метров в воздух густой столб дыма.

Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала. На месте происшествия работают отряды пожарных и спасательных служб.