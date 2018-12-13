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Мощный взрыв прогремел на газонаполнительной станции в Венесуэле

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Мощный взрыв прогремел на газонаполнительной станции в Венесуэле

Каракас, 13 декабря. На территории газонаполнительной станции в штате Миранда в Венесуэле прогремел мощный взрыв, об этом сообщила газета Nacional.

Станция принадлежит венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA. На фотографиях в социальных сетях видно, что над территорией станции поднимается на десятки метров в воздух густой столб дыма.

Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала. На месте происшествия работают отряды пожарных и спасательных служб.

Автор: Софья Куликова
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