Сирия: ООН направит дополнительную гумпомощь беженцам в лагерь «Эр-Рукбан»

Нью-Йорк, 13 декабря. Организация Объединенных Наций может направить еще один гуманитарный конвой в сирийский лагерь беженцев «Эр-Рукбан». Об этом говорится в докладе, направленном на имя генсека ООН Антониу Гутерреша.

«Учитывая выявленные многочисленные потребности, группы ООН рекомендовали направить в декабре вторую автоколонну для доставки дополнительной помощи, в том числе в зимний период», — говорится в документе​​​.

По информации ООН, в настоящее время в «Эр-Рукбане» проживают 41,7 тыс. человек. Ситуация в лагере остается тяжелой из-за нехватки продовольствия, плохих санитарных условий и проблем с преступностью.

Специалисты ООН отмечают, что жители «Эр-Рукбана» живут в страхе перед криминальными элементами. Они хотят как можно скорее покинуть лагерь, но не уверены, что за его пределами будут в безопасности. Беженцы также опасаются представителей вооруженной оппозиции, которые препятствуют их выходу из лагеря и возможных арестов.