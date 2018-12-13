США заинтересованы в обмене информацией с РФ для борьбы с терроризмом ― Госдеп

Вашингтон, 13 декабря. Руководство США заинтересовано в обмене информацией с российской стороной в сфере борьбы с терроризмом, даже несмотря на существующие разногласия. Об этом сообщает пресс-служба госдепартамента США по итогам встречи первого заместителя государственного секретаря США Джона Салливана и заместителя министра иностранных дел России Олега Сыромолотова в четверг в Вене​​​.

«Несмотря на нашу сохраняющуюся озабоченность дестабилизирующей деятельностью России, Соединенные Штаты стремятся содействовать обмену любой информацией, которая может защитить США, их народ и их интересы от террористических нападений», ― говорится в сообщении.

Российский и американский дипломат обсудили ряд вопросов, касающихся как взаимного обмена информацией, так и сведения о перемещении по миру боевиков террористических организаций, а также проблемы охраны крупных международных спортивных мероприятий.