«Константинопольский котел»: украинские раскольники готовы к новому предательству

Петр Порошенко не устает хлопотать о новой «независимой» церкви. Волевым решением глава Украины назначил дату объединительного собора — 15 декабря. СМИ сообщают, что гарант лично посетит мероприятие.

Хотя собор и величают «объединительным», на деле президент посеял в украинском обществе новый глубокий раскол. На сей раз — на религиозной почве. Чтобы продолжить курс «геть від Москви» (рус. — прочь от Москвы), Порошенко без тени сомнений наплевал на чувства и убеждения миллионов верующих соотечественников, прихожан Украинской православной церкви. Ее представители наотрез отказались от участия в более чем сомнительных начинаниях.

«Объединительный собор, запланированный на 15 декабря, считается, таким образом, незаконным собранием: в нем будут участвовать «представители раскольнических группировок», — постановил Священный Синод.

Однако и сплотить раскольников оказалось делом непростым. Петру Алексеевичу ради томоса ничего не жаль. За последнее время он несколько раз побывал в Стамбуле, где нашел полное взаимопонимание с Варфоломеем. Да и в Вашингтоне «приветствуют» усилия киевских властей с единственной целью: насолить Москве. Особенно счастлив Курт Волкер, хотя Белый дом возлагал на него иные задачи — содействие урегулированию в Донбассе.

Однако радость Порошенко от договоренностей с Константинополем разделили не все. Даже термин появился особый: «Константинопольский котел».

После прочтения «дарованного» Фанаром устава юрист Елена Лукаш пришла к самым неутешительным выводам.

«Исходя из текста: ни независимости, ни самостоятельности, ни канонизации святых, ни даже своего патриарха не предусматривается. Все основные споры будет решать Константинополь», — подытожила политик.

«Свои» тоже взбунтовались. Глава УАПЦ Макарий тщетно надеялся на сатисфакцию после передачи Андреевской церкви в качестве презента Варфоломею.

А «патриарх» Филарет уловил, что президент сдал независимость с потрохами. Порошенко-то ничего, а Филарету обидно. Он планировал оставаться «патриархом» до смерти.

«Киевский патриархат является самой большой церковью. И от нас зависит, примем мы то, что нам будут предлагать или нет... если будет не полезно нам — ни государству, ни украинской церкви, мы просто не проголосуем и отбросим все», — гордо заявил Филарет днем.

Но уже вечером пресс-секретарь Киевского патриархата архиепископ Черниговский Евстратий Зоря проявил чудеса миролюбия и конструктивизма. Мол, есть у нас свои предложения, но это вовсе не исключает консенсуса по итогам будущего собрания.

Могло показаться, что раскольники смягчили свою позицию. Но очень похоже, что разница в тональности этих двух заявлений объясняется иным обстоятельством: в недрах Киевского патриархата зреет новое предательство.

Несколько дней назад переговоры с Филаретом вели доверенные лица Петра Порошенко. На встрече присутствовали и другие иерархи УПЦ КП. О содержании этой дискуссии известно мало. Издание «Страна» сообщает, что Филарет выражал крайнюю обеспокоенность в связи с агрессивной политикой старой-новой «Матери-церкви». Верные Филарету иерархи призвали поддержать своего лидера молитвой.

«Без него период московского владычества в нашей Церкви сменится греческим, и по своему историческому значению это будет ничуть не лучше», — указывается в статье.

Однако позиция влиятельных коллег Денисенко из УПЦ КП значительно гибче. По сообщениям телеграм-канала Churcher, тревога Филарета вызвала у других участников беседы лишь снисходительную улыбку. Кажется, рвать последнюю рубашку за Филарета никто не планирует. Некоторые источники говорят о предательстве как о свершившемся факте.

«Несомненно, что двое из них — Епифаний и Евстратий — уже готовы предать своего Владыку и Отца, который отстаивает независимость Украинской Церкви в тяжелейших обстоятельствах, в том числе под государственным давлением», — сокрушается Churcher.

Пока в киевском патриархате плетут подковерные интриги, священники УАПЦ (Украинская автокефальная православная церковь) и вовсе пустились в рукопашную. Увлекательная история произошла в Тернопольской области.

Конфликт тамошнего епископа со священником перерос в масштабную потасовку. Управляющий епархией архиепископ Тихон пытался озвучить указ о запрете в служении клирику УАПЦ протоиерею Ивану Бойко. Прихожане не дали своего священника в обиду. Поднялся недовольный гул, а затем перед епископом и вовсе закрылись двери.

Попытка прорыва боем увенчалась порванными рясами, отобранным посохом и разбитыми носами.

«В результате о. Иван Бойко, как утверждается в сообщении, оказался в стационаре лечебного учреждения с сотрясением головного мозга и переломом ребер», — подводит итоги битвы УНИАН.

Одним словом, к объединительному собору в УАПЦ готовы!