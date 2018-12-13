«Огромный вклад российских медиков»: эксперт оценил усилия РФ по борьбе с Эболой в Гвинее

Москва, 13 декабря. В Гвинейской республике завершилась вакцинация местного населения против вируса Эбола. Как сообщает Минздрав России и копания «РУСАЛ», для вакцинации использовалась российская разработка: вакцина «ГамЭвак-Комби».

Вакцину местные жители получили благодаря специалистам российского научного клинико-диагностического центра эпидемиологи и микробиологии (НКДЦЭМ). Это учреждение было создано в Гвинее «Русалом» во время эпидемии Эболы в 2015 году. Центр оказал значительную помощь населению африканской страны, продемонстрировав высокие показатели по числу выздоровевших пациентов. Согласно данным учреждения, более 60% пациентов были благополучно вылечены от Эболы.

Эксперты отметили не только профессионализм российских специалистов, но и готовность России заняться проблемами целого континента, которые другие страны, включая Западные, решать не спешат.

«Когда наш Минздрав говорил о необходимости борьбы с этим заболеванием, большая часть мирового сообщества принимала бесконечные резолюции на уровне ООН и так далее, но они не имели никакой конкретики. По сути дела, другие страны этим вопросом не занимались. Россия в этом направлении делает огромные успехи», ― заявил президент АНО «Евразийский Институт Исследований и Поддержки Молодёжных Инициатив» Юрий Самонкин.

Российские усилия, отметил эксперт, являются огромным вкладом в выздоровление местного населения, сопоставимым с работой советских медиков в Африке во второй половине двадцатого века.

«Россия в этом смысле продолжает традицию СССР, и вклад наших медработников огромный», — приводит слова Самонкина агентство New Inform.

Напомним, что отечественная вакцина «ГамЭвак-Комби» является первым в мире официально зарегистрированным и разрешенным для клинического использования средством от Эболы. Ее разработка началась после соответствующего указа российского президента Владимира Путина в 2014 году.