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Церемония открытия Года театра в России состоялась в Петербурге

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Церемония открытия Года театра в России состоялась в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 декабря. На сцене Петербургского государственного театра музыкальной комедии состоялась торжественная церемония открытия Года театра в России. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Со сцены Театра музыкальной комедии гостей церемонии поздравил врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

«Творческих успехов, в добрый путь!» — пожелал Беглов.

Церемония открытия Года театра в России состоялась в Петербурге

В Петербурге в течение всего года планируется проведение международных театральных фестивалей, показ новых постановок и богатая гастрольная программа. В период с июня по ноябрь 2019 года в Северной столице впервые пройдет Театральная олимпиада, которая станет центральным событием театрального года.

Церемония открытия Года театра в России состоялась в Петербурге

Напомним, 2019 год указом президента РФ объявлен Годом театра в России. Оргкомитет всероссийской программы возглавила зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец. Кроме того, в состав Оргкомитета вошли представители региональных органов власти, театральных союзов и руководители российских театров.

Церемония открытия Года театра в России состоялась в Петербурге

Автор: Алексей Громов
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