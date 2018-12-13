Нестабильный Тунис может оказаться на пороге новой революции — эксперт

Москва, 13 декабря. Страны персидского залива, недовольные «демократическим экспериментом» Туниса, готовят новую революцию в североафриканской республике. Об этом пишут тунисские СМИ, которые связывают свои опасения с общей политической и экономической нестабильностью в стране.

По мнению местных журналистов, за подготовкой госпереворота могут стоять Саудовская Аравия и ОАЭ, которые никогда не скрывали враждебность к Тунису и «арабской весне» в целом.

Директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков, комментируя публикации в тунисской прессе, отметил, что такой возможности нельзя исключать. По словам эксперта, в Тунисе сейчас наблюдается очередной виток внутриполитической борьбы, а за местными элитами стоят деньги западных или ближневосточных стран. В условиях противостояния политических кланов перспектива госпереворота вполне реальна.