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Нестабильный Тунис может оказаться на пороге новой революции — эксперт

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Нестабильный Тунис может оказаться на пороге новой революции — эксперт

Москва, 13 декабря. Страны персидского залива, недовольные «демократическим экспериментом» Туниса, готовят новую революцию в североафриканской республике. Об этом пишут тунисские СМИ, которые связывают свои опасения с общей политической и экономической нестабильностью в стране.

По мнению местных журналистов, за подготовкой госпереворота могут стоять Саудовская Аравия и ОАЭ, которые никогда не скрывали враждебность к Тунису и «арабской весне» в целом.

Директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков, комментируя публикации в тунисской прессе, отметил, что такой возможности нельзя исключать. По словам эксперта, в Тунисе сейчас наблюдается очередной виток внутриполитической борьбы, а за местными элитами стоят деньги западных или ближневосточных стран. В условиях противостояния политических кланов перспектива госпереворота вполне реальна.

«Многие внешние силы стремятся воспользоваться этой внутренней нестабильностью, и как-то  укрепить свое влияние. В ряде случаев подобные попытки могут обернуться госпереворотом или цветной революций. Все они строятся на базисе из объективных внутренних проблем», — рассказал Егорченков «Экономике сегодня».

Автор: Антон Соколов
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