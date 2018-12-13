Народный совет ЛНР утвердил в должности действующего премьер-министра

Луганск, 13 декабря. Народный совет ЛНР назначил Сергея Козлова на должность главы Совета министров республики. Об этом сообщает пресс-служба парламента ЛНР.

«Председателем Совета министров ЛНР был назначен Козлов Сергей Иванович», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что после выборов главы ЛНР Козлов исполнял обязанности главы Совета министров республики. 11 декабря в ходе очередного пленарного заседания Народного совета ЛНР депутаты утвердили Козлова в должности председателя Совета министров республики, передает РИА Новости.