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Новороссия

Народный совет ЛНР утвердил в должности действующего премьер-министра

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Народный совет ЛНР утвердил в должности действующего премьер-министра

Луганск, 13 декабря. Народный совет ЛНР назначил Сергея Козлова на должность главы Совета министров республики. Об этом сообщает пресс-служба парламента ЛНР.

«Председателем Совета министров ЛНР был назначен Козлов Сергей Иванович», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что после выборов главы ЛНР Козлов исполнял обязанности главы Совета министров республики. 11 декабря в ходе очередного пленарного заседания Народного совета ЛНР депутаты утвердили Козлова в должности председателя Совета министров республики, передает РИА Новости.

Автор: Артем Никулин
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