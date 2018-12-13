Попавший в комиксы Marvel Басков перепутал Черную вдову с Брежневой

Москва, 13 декабря. Известный российский певец Николай Басков прокомментировал свое неожиданное появление в комиксе Marvel «Мстители. Вступление: Черная вдова атакует».

Артист признался, что ему очень приятно оказаться на страницах комиксов вместе с певицей Верой Брежневой. При этом он так и не догадался, что эффектная блондинка, изображенная рядом с его персонажем, — это российская шпионка Наташа Романова, главная героиня выпуска.

«Попасть в такой знаменитый комикс и в такую компанию — это честь. Да еще с такой биографией. Мне приятно, что я там не один, а в паре с Верой Брежневой», — отметил Басков в разговоре с Пятым каналом.

Напомним, что на появление Баскова в комиксе Marvel ранее обратили внимание пользователи Twitter. Как сообщает вики-энциклопедия по киновселенной Marvel, персонаж Басков — российский оперный певец, один из величайших теноров в мире. Во время посещения московского ночного клуба он впервые встречается с Наташей Романовой и принимается флиртовать с девушкой, решив, что она хозяйка заведения.

Наташа Романова (Черная вдова) — агент выдуманной международной разведорганизации «ЩИТ» и один из действующих членов отряда супергероев «Мстители». В фильмах Marvel роль Романовой исполняет актриса Скарлетт Йоханссон.