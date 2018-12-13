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Сирия: Борисов заявил о необходимости эффективных мер по восстановлению САР

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Сирия: Борисов заявил о необходимости эффективных мер по восстановлению САР

Дамаск, 13 декабря. Экономические меры по восстановлению Сирии должны быть эффективны в условиях санкций, об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов по итогам встречи с президентом Сирии Башаром Асадом.

По словам Борисова, необходимо использовать методы эффективного планирования в рамках имеющихся возможностей, создавать финансовые и экономические механизмы, которые способны эффективно функционировать, в том числе в условиях санкций.

Встреча Борисова и Асада проходит в резиденции президента САР в Дамаске. Для Борисова эта первая встреча с главой Сирии на посту вице-премьера РФ. Переговоры состоялись в узком кругу с участием представителей министерств и ведомств двух стран.

Автор: Софья Куликова
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