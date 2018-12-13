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В Госдуме оценили перенос столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток

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В Госдуме оценили перенос столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток

Москва, 13 декабря. Президент России Владимир Путин утвердил указ о переносе столицы Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток. По мнению первого зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству Михаила Емельянова, решение главы государства соответствует политике, которую он реализует на Дальнем Востоке.

«Именно Владивосток и Приморье в целом избраны приоритетным регионом. Владивосток сделали свободным главным экспортным портом», — сказал Емельянов в комментарии RT.

Парламентарий также добавил, что благодаря переносу столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток, город получит лидирующее положение в экономике региона.

Автор: Артем Никулин
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