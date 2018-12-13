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ЕС продлил санкции против России на полгода

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ЕС продлил санкции против России на полгода

Брюссель, 13 декабря. Лидеры стран Евросоюза приняли решение продлить санкции против России еще на шесть месяцев в рамках саммита ЕС в Брюсселе. Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск.

По словам Туска, лидеры ЕС единогласно проголосовали за продление экономических санкций против РФ из-за «нулевого прогресса» в реализации Минских соглашений.

Напомним, Минские соглашения были приняты в сентябре 2014 года лидерами России, Украины, Франции и Германии. Документ определил шаги по деэскалации конфликта в Донбассе. Однако ВСУ продолжают нарушать договоренности и обстреливать позиции ЛНР и ДНР.
 

Автор: Софья Куликова
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