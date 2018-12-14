Сирия итоги за сутки на 14 декабря 06.00: удары ВВС коалиции убили 15 гражданских в Дейр-эз-Зоре, в Хасаке курды арестовали 11 мирных жителей

Сирия, 14 декабря. Удары ВВС международной коалиции убили 15 гражданских в Дейр-эз-Зоре, в Хасаке курды арестовали 11 мирных жителей, САА отбила несколько атак радикалов в Хаме. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели обстрел позиций радикалов в Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»1: организовало теракт недалеко от позиций SDF в Хаджине.

«Тахрир аш-Шам»: дестабилизирует ситуацию в Идлибе, пыталась атаковать САА в Хаме.

«Сирийская свободная армия» (ССА): задержала машину с оружием для YPG в Африне, потеряла несколько боевиков в Хаме.

Курды: арестовали гражданского в Ракке, захватили 11 мирных жителей Хасаки.

Международная коалиция: убила 15 мирных жителей Дейр-эз-Зора.

ВС Турции: нанесли удары по позициям SDF в Алеппо.

Провинция Алеппо

Утром военный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@Step_Agency), что боевики «Сирийской свободной армии» (ССА) задержали в Африне автомобиль с оружием и амуницией для курдских военизированных отрядов. Ранее на севере провинции Алеппо прогремело несколько взрывов, организованных боевиками Отрядов народной самообороны (YPG). В результате детонации СВУ в населенных пунктах Азаз и Аль-Баб пострадало, по меньшей мере, 20 мирных жителей.

В конце дня ВС Турции нанесли артиллерийские удары по позициям курдских военизированных отрядов в поселении Тель Рифат. Об этом писал местный источник в своем микроблоге в Twitter (@Step_Agency). Кроме того, над городом Манбидж, где базируются Демократические силы Сирии (SDF), были зафиксированы разведывательные полеты турецких ВВС, передавало информационное агентство Al-Masdar News.

Провинция Дейр-эз-Зор

На юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор продолжилось противостояние между Демократическими силами Сирии (SDF) и террористами «Исламского государства» за контроль над стратегически важным городом Хаджин. Информационное агентство Al-Masdar News писало, что курдские боевики захватили у ИГ1 мечеть. Тем не менее, большая часть города все еще принадлежит террористам. Один из источников передавал в Twitter (@smmsyria), что ИГ организовало взрыв рядом с позициями курдского отряда. Данных о потерях SDF не поступало.

ВВС международной коалиции нанесли очередной удар по населенным пунктам этой части региона, сообщал Twitter-канал (@Syrian_Lion). В результате авианалета сил возглавляемого США альянса погибло 15 гражданских.

Местный Twitter-канал (@wammezz) писал, что в районе месторождения Коноко обостряется конфликт между курдскими боевиками и местными жителями. Население организовало собственные отряды ополчения, чтобы противостоять SDF в случае новых притеснений. Ранее сообщалось о протестах мирных жителей против присутствия в этой части региона проамериканских сил.

Провинция Идлиб

В административном центре провинции Идлиб член одного из незаконных вооруженных формирований убил 70-летнего мирного жителя, передавал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@smmsyria).

Другой Twitter-канал (mustefa2bali) сообщал, что радикальные исламисты похитили гражданского и потребовали у его семьи выкуп в размере 70 тысяч долларов.

На юге региона возобновились перестрелки между радикальными группировками и Сирийской арабской армией (САА), сообщало информационное агентство Al-Masdar News. Джихадисты «Тахрир аш-Шам» открыли огонь по расположениям правительственных сил, что спровоцировало ответный обстрел по укрепрайонам террористов в окрестностях Ат-Тамании, Сукейка, Аль-Лаха, Джарджаназа и Хувейна.

Позже на юго-востоке региона были зафиксированы столкновения между САА и группировкой «Хурас ад-Дин», передавал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

Провинция Ракка

Курдские радикалы не прекращают проводить аресты мирных жителей Ракки. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщал, что боевики Демократических сил Сирии (SDF) взяли под стражу гражданского в поселении Аль-Зайбакия в пригороде административного центра региона.

Военный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@ahmadalissa), что подкрепления ВС Турции прибыли к границе с провинциями Ракка и Хасака.

Провинция Хама

Недалеко от деревни Шейх Хилал в восточной части провинции Хама прогремел взрыв, передавал местный источник в своем микроблоге в Twitter (@radioshamfm). По сведениям автора публикации, в результате происшествия погибло два мирных жителя региона.

На севере Хамы отмечались столкновения между незаконными вооруженными формированиями и правительственными войсками САР. Информационное агентство Al-Manar News писало, что Сирийская арабская армия (САА) отбила атаку радикалов «Тахрир аш-Шам» в районе деревни Тибат аль-Имам.

Кроме того, САА пресекла попытку членов группировки «Джейш аль-Изза» проникнуть в подконтрольный правительственным войскам город Мхарде, передавало Al-Masdar News. По сведениям информационного агентства, столкновение между армией Башара Асада и джихадистами произошло в районе контрольно-пропускного пункта САА недалеко от поселения Зелин. Боевики были вынуждены отступить. Позже в столкновениях в этой же части региона бойцы армии САР нейтрализовали несколько исламистов.

Провинция Хасака

Демократические силы Сирии (SDF) направили подкрепление в населенный пункт Рас аль-Айн на границе с Турцией, передавало информационное агентство Al-Masdar News. Курды укрепляют свои позиции из-за опасности новых атак со стороны турецкой армии.

Также радикалы SDF продолжили массово арестовывать мирных жителей провинции Хасака, обвиняя их в связях с протурецкой «Сирийской свободной армией» (ССА), передавало информационное агентство Al-Khabour. Местные активисты сообщали, что боевики курдских военизированных отрядов взяли под стражу семь гражданских в населенном пункте Абадан на севере региона. Еще четыре человека были захвачены членами «демократических сил» в Аль-Камышлы.

Ирак

Недалеко от города Ханакин на севере провинции Дияла прогремел взрыв, передавало информационное агентство Iraqi News. В результате инцидента погибли два сотрудника полиции.

Силы безопасности Ирака продолжают проводить операцию по выявлению и ликвидации «спящих ячеек» ИГИЛ1 на территории страны. По сведениям Iraqi News, в Мосуле члены народного ополчения «Хашд аш-Шааби» уничтожили трех радикальных исламистов. Также банда «Исламского государства» из двух человек была арестована в административном центре провинции Киркук.

Информационное агентство Arab News писало, что из тюрьмы курдских военизированных отрядов недалеко от города Сулеймания сбежало 20 заключенных членов «Исламского государства». 15 террористов удалось схватить, остальные скрылись.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)