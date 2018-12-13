«Это мечта Пентагона»: эксперты объяснили, почему России и Индии так легко найти общий язык

Москва, 13 декабря. Индия традиционно была партнером России в политическом, экономическом и военном плане. Об этом заявил известный израильский политолог Яков Кедми, комментируя недавнее решение создать рабочую группу по военно-техническому сотрудничеству между двумя странами.

С этим мнение согласен доктор политических наук Андрей Кошкин, который обратил внимание на дружеские отношения между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. По его словам, тесное сотрудничество России и Индии сильно беспокоит Соединенные Штаты, которые сами планировали сблизиться с Нью-Дели, чтобы успешнее соперничать с Китаем.

«Иметь такого друга и партнера — это победа, о которой мечтает Пентагон. Это государство, которое должно быть в союзниках у американцев против Китая. Но посмотрите, как тепло и дружески Нарендра Моди встречает президента РФ в Буэнос-Айресе в Аргентине», — отметил политолог в разговоре с изданием New Inform.

Ранее сообщалось о том, что министр обороны РФ Сергей Лавров встретился с индийским коллегой Нирмалой Стихараман. Стороны договорились усилить военно-техническое сотрудничество между странами.