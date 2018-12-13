Сирия новости 13 декабря 22.30: курды арестовали 11 мирных жителей Хасаки, ВС Турции атаковали позиции SDF в Алеппо

Сирия, 13 декабря. Курды арестовали 11 мирных жителей Хасаки, ВС Турции атаковали позиции SDF в Алеппо, в Хаме САА отбила новую атаку радикалов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций радикалов в Идлибе, отбили атаку «Джейш аль-Иззы» в Хаме.

Курды: арестовали 11 мирных жителей Хасаки.

ВС Турции: нанесли удары по позициям SDF в Алеппо.

Провинция Алеппо

ВС Турции нанесли артиллерийские удары по позициям курдских военизированных отрядов в поселении Тель Рифат на севере провинции Алеппо. Об этом пишет местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Step_Agency). Ранее сообщалось, что к границам с Сирией были переброшены подкрепления турецкой армии.

Кроме того, над городом Манбидж, где базируются Демократические силы Сирии (SDF), зафиксированы разведывательные полеты турецких ВВС, передает информационное агентство Al-Masdar News.

Провинция Идлиб

Местный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (mustefa2bali), что радикальные исламисты похитили мирного жителя Идлиба. По сведениям автора публикации, террористы требуют у семьи пленника выкуп в размере 70 тысяч долларов.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает, что на юго-востоке региона зафиксированы перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и радикальной группировкой «Хурас ад-Дин». Ранее радикальные исламисты атаковали расположения правительственных сил САР в этой части провинции, что привело к ответным действиям со стороны САА.

Провинция Хама

Сирийская арабская армия (САА) пресекла очередную попытку радикалов группировки «Джейш аль-Изза» проникнуть в подконтрольный правительственным войскам город Мхарде, передает Al-Masdar News. По сведениям информационного агентства, столкновение между армией Башара Асада и джихадистами произошло в районе контрольно-пропускного пункта САА недалеко от поселения Зелин. Боевики были вынуждены отступить.

Ранее в перестрелке на севере провинции военнослужащие армии САР нейтрализовали несколько членов незаконного вооруженного формирования.

Провинция Хасака

Радикалы Демократических сил Сирии (SDF) продолжают массово арестовывать мирных жителей провинции Хасака, обвиняя их в связях с протурецкой «Сирийской свободной армией» (ССА), передает информационное агентство Al-Khabour. Местные активисты сообщают, что боевики курдских военизированных отрядов взяли под стражу семь гражданских в населенном пункте Абадан на севере региона. Еще четыре человека были захвачены членами «демократических сил» в Аль-Камышлы.

Ранее сообщалось, что SDF и союзная им армия США готовятся к атакам со стороны ВС Турции, укрепляя позиции вдоль границы государств.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)