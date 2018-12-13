Первый день соревнований DigitalSkills 2018: марафон экскурсий и цифровые полигоны



Казань, 13 декабря. На площадке МВЦ «Казань Экспо» в четверг началась основная соревновательная часть II Отраслевого чемпионата по стандартам WorldSkills в ИТ-сфере DigitalSkills-2018, об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Три дня подряд более двухсот участников из 14 стран мира будут состязаться за статус главных ИТ-мастеров. Выявить лучших из лучших помогут разноплановые задания, направленные на решение прикладных задач. Благодаря этому молодые программисты смогут не только проявить профессиональные навыки, но и раскрыть свой творческий потенциал.

Все компетенции DigitalSkills – важная составляющая цифровой экономики, курс на которую взяла Россия. Специалисты «цифровых цехов» становятся первопроходцами, что открывает простор для фантазии и смелых экспериментов. Например, 3D-моделирование для компьютерных игр — профессия пока не слишком распространенная, но уже крайне востребованная.

«3D-моделирование для компьютерных игр является самой быстро развивающейся профессией во всем мире. Для нашей страны подготовка таких специалистов еще не является массовой, ребята протаптывают этот путь фактически с нуля. При этом 3D-модели для компьютерных игр, разработанные участниками соревнований DiditalSkills, могут использоваться также в мультипликации, кинематографе и 3D-печати», — заявила главный эксперт компетенции «3D-моделирование для компьютерных игр», медалистка WorldSkills Abu Dhabi 2017 Анастасия Ким.

Параллельно с состязаниями на площадках идет непрерывный марафон экскурсий для гостей мероприятия: прессы, педагогов и школьников. Пока преподаватели делятся опытом, дети могут на практике ознакомиться с профессиями будущего, которым учат в колледжах и вузах уже сейчас. Для этого гостям предлагаются презентационные стенды ИТ-специальностей и Try-a-Skill зоны.

Представители СМИ побывали в Казанском техникуме информационных технологий и связи (МЦК-КТИТС), где оборудованы полигоны для подготовки российской сборной WorldSkills по ИТ-компетенциям. Учебный центр создан для разработки новых федеральных образовательных стандартов по специальностям ТОП-50 в области ИТ. В работе над программами принимают участие более 200 высококлассных специалистов: ИТ-сфера очень быстро меняется и развивается, это процесс бесконечный и требующий постоянного профессионального роста.

В движении WorldSkills техникум с 2015 года. Здесь создан тренировочный полигон для подготовки национальных сборных по ИТ-компетенциям, где молодежь готовится к международным чемпионатам. На сегодняшний день за колледжем закреплены девять компетенций, планируется, что еще две компетенции союз WorldSkills передаст учреждению в следующем году.

Колледж уже провел два региональных чемпионата, полуфиналы, сборы с участием отечественных и международных экспертов. На последнем чемпионате EuroSkills студенты МЦК-КТИТС взяли два «золота»: по робототехнике и инженерному дизайну. Теперь победители выступают экспертами на DigitalSkills 2018. В проекте колледжа — сотрудничество с Cisco, Microsoft и «Яндекс», которое позволит обучать старших студентов с выдачей международных сертификатов.

Напомним, второй международный чемпионат DiditalSkills проходит в МВЦ «Казань ЭКСПО», возведенной в рамках подготовки России к проведению чемпионата мира WorldSkills Kazan 2019, который запланирован на август 2019 года. Помимо прочего, DiditalSkills 2018 станет подготовительным мероприятием, на котором организаторы смогут обсудить вопросы безопасности, подготовку волонтеров и многое другое.