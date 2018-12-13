Сирия: турецкий военный погиб при обстреле с территории САР

Анкара, 13 декабря. Турецкий военнослужащий погиб при артиллерийском обстреле с территории Сирии. Об этом сообщает «Си-эн-эн-Тюрк» со ссылкой на Минобороны Турции.

По данным ведомства, курдские радикалы из «Отрядов народной самообороны» (YPG) открыли огонь по турецким военным. Артиллерийский удар был нанесен из сирийского города Телль-Рифаат. В результате обстрела погиб один военнослужащий.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о подготовке военной операции против курдов из «Отрядов народной самообороны», поддерживаемых США. При этом Эрдоган подчеркнул, что США не выполняют свои обязательства по реализации дорожной карты в сирийском Манбидже, которая была согласована в рамках турецко-американских договоренностей.