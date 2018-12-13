«Россия пересекла «красную линию»: Порошенко пообещал «решительный ответ» за арест моряков

Киев, 13 декабря. Киев должен дать четкий ответ Москве в связи с задержанием украинских военных судов в российских водах. Об этом в четверг заявил президент Украины Петр Порошенко на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Применение открытого огня против украинских кораблей означает, что Россия пересекла «красную линию», и мы не можем и не должны этого не учитывать. Мы должны дать очень четкий и решительный ответ», — подчеркнул он.

Украинский президент также поблагодарил НАТО за поддержку Киева в споре с Россией по поводу правомерности нахождения украинских судов к Керченском проливе.

Отметим, что ранее Порошенко призвал канцлера Германии Ангелу Меркель принять «азовский пакет» санкций против России в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Напомним, что в конце ноября три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи проигнорировали и совершали опасные маневры.

В результате все три бронекатера были задержаны, а моряки арестованы по решению судов Крыма. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией Киева, о чем свидетельствуют документы, найденные на украинских кораблях. Глава российского МИД подчеркнул, что целью Киева было спровоцировать международный скандал, чтобы решить внутренние проблемы страны.