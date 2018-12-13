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Российский певец Ермак проведет 12 лет в колонии строгого режима за убийство

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Российский певец Ермак проведет 12 лет в колонии строгого режима за убийство

Москва, 13 декабря. Российский певец Александр Ермак приговорен к 12 годам лишения свободы за убийство. Савеловский районный суд Москвы признал Ермака (настоящее имя — Александр Чураков) виновным в убийстве и краже.

Преступление произошло в конце августа 2017 года в Москве в одной из квартир на Хорошевском шоссе. В ходе застолья у Ермака возник конфликт со своим знакомым, после чего певец нанес ему около 30 ножевых ранений.

Ермак похитил из квартиры знакомого два ноутбука, два смартфона и планшет, после чего скрылся с места преступления. Через несколько дней певец был задержан.

Автор: Алексей Громов
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