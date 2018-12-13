Бутиной грозит в США до пяти лет тюрьмы или штраф в 250 тысяч долларов

Вашингтон, 13 декабря. Арестованной в США гражданке России Марии Бутиной грозит до пяти лет тюремного заключения или штраф в 250 тысяч долларов. Об этом заявила судья Тани Чаткэн.

По словам судьи, Бутина может получить до пяти лет тюрьмы за «нанесение ущерба интересам США». Альтернативным вариантам наказания является штраф в 250 тысяч долларов. При этом судья не исключила возможность депортации Бутиной, но отметила, что это решение будет принимать не суд, а другие ведомства.

Как отмечает телеканал NBC News, реальный срок может составлять до полугода тюрьмы, после этого Бутину депортируют.

Ранее Бутина признала вину по одному из пунктов обвинения. Россиянка подтвердила, что вступала в сговор с лицами на территории США для нарушения закона об иноагентах.

