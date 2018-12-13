Каждый пятый россиянин питается фастфудом — Скворцова

Москва, 13 декабря. Каждый пятый житель России время от времени посещает кафе быстрого питания. Об этом в четверг заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, выступая на заседании Совета законодателей.

«По данным социальных опросов, в заведениях фастфуд периодически питается каждый пятый россиянин, в особенности жители мегаполиса», — отметила она.

По словам Скворцовой, в этом году министерство запустило большую информационную кампанию по продвижению здорового образа жизни и здорового питания. Данная программа охватывает свыше 70% населения в возрасте от 12 лет.

Отметим, что это не первая попытка российских госслужащих бороться с набирающим популярность фастфудом. Ранее депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев направил в адрес Минздрава и Роспотребнадзора предложения о маркировке фастфуда. Парламентарий считает, что продукты быстрого питания должны содержать предупреждение о вреде здоровью. Как и в случае с табачными изделиями, предупреждение должно занимать не менее 50% упаковки.