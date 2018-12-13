Посол Израиля шокирован провозглашением «Года Бандеры» во Львовской области

Киев, 13 декабря. Посол Израиля на Украине Йоэль Лион заявил, что шокирован провозглашением «Года Бандеры» во Львовской области.

«Я был шокирован, услышав решение Львовской области объявить 2019-й годом Степана Бандеры. Я не могут понять, как глорификация тех, кто напрямую замешан в чудовищных антисемитских преступлениях, помогает борьбе против антисемитизма и ксенофобии», — написал посол в своем микроблоге Twitter.

Он добавил, что народу Украины не следует забывать преступления, за которыми стоит Бандера и украинские националисты, а также отказаться от прославления тех, кто причастен к массовой гибели евреев.

Напомним, 11 декабря Львовский областной совет объявил 2019-й «Годом Степана Бандеры» и «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещена в РФ). Данное решение было принято в связи со 110-летием со дня рождения Бандеры.