Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Посол Израиля шокирован провозглашением «Года Бандеры» во Львовской области

160
0 Оставить комментарий

Посол Израиля шокирован провозглашением «Года Бандеры» во Львовской области

Киев, 13 декабря. Посол Израиля на Украине Йоэль Лион заявил, что шокирован провозглашением «Года Бандеры» во Львовской области.

«Я был шокирован, услышав решение Львовской области объявить 2019-й годом Степана Бандеры. Я не могут понять, как глорификация тех, кто напрямую замешан в чудовищных антисемитских преступлениях, помогает борьбе против антисемитизма и ксенофобии», — написал посол в своем микроблоге Twitter.

Он добавил, что народу Украины не следует забывать преступления, за которыми стоит Бандера и украинские националисты, а также отказаться от прославления тех, кто причастен к массовой гибели евреев.

Напомним, 11 декабря Львовский областной совет объявил 2019-й «Годом Степана Бандеры» и «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещена в РФ). Данное решение было принято в связи со 110-летием со дня рождения Бандеры.

Автор: Артем Никулин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.