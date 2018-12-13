Белый дом заявил о намерении противостоять РФ и КНР в Африке

Вашингтон, 13 декабря. США намерены противостоять России и Китаю, которые расширяют свое влияние в Африке. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в ходе выступления в Фонде наследия.

В рамках выступления Болтон представил новую политику США на африканском континенте. По словам помощника американского президента, глава США Дональд Трамп подписал стратегию накануне.

«Конкуренты из числа великих держав, то есть Китай и Россия, быстро расширяют свое финансовое и политическое влияние в Африке», — заявил Болтон.

Болтон добавил, что якобы Москва и Пекин стараются получить конкурентное преимущество над США в регионе и подорвать интересы Вашингтона. Кроме того, помощник президента отметил, что якобы Россия продвигает свои интересы в Африке, обращая «мало внимания на верховенство закона». Болтон обвинил Москву в том, что она якобы добывает на континенте полезные ископаемые себе во благо.

Россия активно развивает африканское направление и выходит на африканский рынок, создавая кластеры в Африке. Правительства африканских государств одобрительно относятся к инициативам Москвы в регионе и стремятся к взаимовыгодному сотрудничеству, поддерживая инвестиционную политику РФ на континенте.