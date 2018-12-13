Экс-депутат Рады назвал «шапкозакидательством» слова Турчинова о невозможности конфликта из-за томоса

Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выразил уверенность, что предоставление томоса об автокефалии украинской церкви не спровоцирует гражданского конфликта в стране.

«Я уверен, что предоставление украинской православной церкви томоса, а в ближайшее время именно это должно произойти, не повлияет на ухудшение ситуации с безопасностью на Украине»,— сказал глава СНБО в эфире телеканала «Прямой».

Турчинов назвал «провокационными» заявления о том, что получение автокефалии приведет к гражданскому конфликту. По его мнению, они не имеют под собой оснований.

Комментируя Федеральному агентству новостей эти слова Александра Турчинова, бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заметил, что глава СНБО плохо понимает, о чем говорит.

«В случае предоставления томоса Украина не получит автокефальную православную церковь и нового патриарха. Это будет митрополия Константинопольского патриархата — его филиал, по сути. И если бы все у них было гладко, они бы не привлекали на так называемый «объединительный собор», который состоится 15 декабря, рядовых священников и верян. Они бы собрали представителей всех канонических и неканонических украинских церквей, руководствующихся исключительно своими уставами, и объединяли бы их. Но у них ничего не получается», — сказал украинский политик.

Спиридон Килинкаров подчеркнул, что «на всю Украину не нашлось ни одного авторитетного священника, которому можно было бы дать томос», а представители непризнанных Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви на днях подрались в одном из храмов.

«Раскольники не могут договориться между собой. О каком объединении может быть речь? Тут говорится лишь о подчинении хозяину извне — Константинополю», — заметил экс-депутат Рады.

А что касается вероятности конфликтов после получения автокефалии, то их не будет только в том случае, если не продолжатся нападения на храмы канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), считает собеседник ФАН.