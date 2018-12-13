Порошенко попросил Меркель ввести «азовские санкции» против России

Киев, 13 декабря. Президент Украины Петр Порошенко в четверг встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. Он поблагодарил лидера ФРГ, которая поддержала Киев в вопросе возвращения арестованных Россией украинских военных моряков, а также выступила за свободу судоходства в Черном и Азовском морях.

Кроме того, Порошенко призвал Меркель и других европейских лидеров ввести «азовский пакет» санкций против России, пишут украинские СМИ.

Напомним, что в конце ноября три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи проигнорировали и совершали опасные маневры.

В результате все три бронекатера были задержаны, а моряки арестованы по решению судов Крыма. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией Киева, о чем свидетельствуют документы, найденные на украинских кораблях. Глава российского МИД подчеркнул, что целью Киева было спровоцировать международный скандал, чтобы решить внутренние проблемы страны.