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Порошенко попросил Меркель ввести «азовские санкции» против России

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Порошенко попросил Меркель ввести «азовские санкции» против России

Киев, 13 декабря. Президент Украины Петр Порошенко в четверг встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. Он поблагодарил лидера ФРГ, которая поддержала Киев в вопросе возвращения арестованных Россией украинских военных моряков, а также выступила за свободу судоходства в Черном и Азовском морях.  

Кроме того, Порошенко призвал Меркель и других европейских лидеров ввести «азовский пакет» санкций против России, пишут украинские СМИ.

Напомним, что в конце ноября три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи проигнорировали и совершали опасные маневры.

В результате все три бронекатера были задержаны, а моряки арестованы по решению судов Крыма. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией Киева, о чем свидетельствуют документы, найденные на украинских кораблях. Глава российского МИД подчеркнул, что целью Киева было спровоцировать международный скандал, чтобы решить внутренние проблемы страны.

Автор: Антон Соколов
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