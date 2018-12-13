В Минкультуры рассказали,  выйдет ли в прокат фильм «Волынь»

В Министерстве культуры РФ рассказали о том, выйдет ли в прокат фильм «Волынь» польского режиссера Войцеха Смажовского. Как сообщает ведомство, просьб о выдаче прокатного удостоверения в Министерство культуры не поступало.

«На данный момент прокатчики картины в России, если таковые имеются, не обращались в Минкультуры России за выдачей прокатного удостоверения», — отметили в ведомстве.

Таким образом, только после обращения прокатчиков фильма «Волынь» с просьбой о предоставлении прокатного удостоверения органы исполнительной власти смогут рассмотреть возможность показа картины в России.

В целом же, при выдаче прокатных удостоверений Минкультуры России руководствуется Правилами выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм, добавили представители ведомства.

Напомним, 17 декабря в 15.00 в Общественной палате РФ пройдет показ и последующее обсуждение польского художественного фильма «Волынь» режиссера Войцеха Смажовского.

Фильм рассказывает о событиях «Волынской резни» 1943 года. В фильме описано массовое уничтожение Украинской повстанческой армией (запрещена в РФ) мирного польского населения на Волыни в 1943 году. Из-за этого украинскими политиками кинолента была запрещена к показу и вызвала негодование местных националистов.

В частности, украинский общественный деятель Тарас Черновол выразил возмущение фактом показа фильма. На Украине опасаются, что показ фильма «Волынь» польского режиссера Войцеха Смажовского в Общественной палате РФ снизит градус антироссийских настроений в Польше и, наоборот, подогреет антиукраинские.

Показ фильма организует председатель Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты Российской Федерации Александр Малькевич.