Донбасс, 13 декабря. Поселок Донецкий в ЛНР под ударами артиллерии ВСУ. Киев готовит новую провокацию для оправдания начала войны. Украинские СМИ рассказали о якобы «отлове» призывников в ДНР и ЛНР. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Поселок Донецкий Луганской народной республики в очередной раз оказался под обстрелом украинской артиллерии 122-мм калибра. Также по населенному пункту велся огонь из 82-мм и 120-мм минометов. Села Калиново и Смелое обстреливались из крупнокалиберных пулеметов.

В Донецкой народной республике более десяти городов и поселков попали под обстрелы украинских войск. Силовики вели огонь из зенитных установок, гранатометов и минометов разных калибров. Жертв и разрушений не зафиксировано.

Киев готовит «план Б»

После вскрытия разведкой Донецкой народной республики плана провокации украинских войск с терактом на одном из промышленных предприятий Мариуполя, который должен был оправдать масштабное наступление на юг ДНР, руководство силовой операции, похоже, ввело в действие «план Б».

Разведка дончан получила новые данные о минировании некоторых автомобильных дорог в районе Мариуполя. Эти участки являются дорогами общего пользования в районах поселков Березовое, Славное и Тарамчук.

В республике не исключили, что цель этих действий — подрыв пассажирского автомобильного транспорта. Таким образом Киев достигает сразу двух целей: перекрытие дорог и трасс перед возможным наступлением и дополнительный повод начать штурм республики.

Генштаб промывает мозги бойцам ВСУ перед наступлением

Дополнительным подтверждением милитаристских планов Киева является информация об активном промывании мозгов украинских военнослужащих и об усилении их психологической обработки. Информация приводится разведкой ДНР.

Украинский генштаб предписывает командирам бригад организовать постоянные просмотры военнослужащими пропагандистских видеоматериалов, которые «доказывают факты российской агрессии». Также в числе мотивационного контента — записи якобы «преступлений ополчения» против мирных жителей Донбасса.

В оперативном командовании республики располагают информацией, что в роликах для украинских солдат используются архивные видео, где запечатлены детские смерти в результате обстрелов самих ВСУ, которые выдаются за результаты все той же навязшей в зубах «российской агрессии».

«В ДНР и ЛНР на улицах забирают людей», или Новые фантазии украинских СМИ

«В ДНР и ЛНР на улицах забирают людей», — сообщают украинские СМИ.

Сразу сообщим: в самих республиках об этом ничего не знают. Но это не мешает украинским средствам массовой информации отрабатывать «темники» администрации президента и Мининформа Украины.

Фальшивую информацию СМИ подали со ссылкой на некоего офицера ВСУ Анатолия Штефана, который, помимо войны, занимается активным продвижением украинской пропаганды в социальных сетях и средствах массовой информации.

Источник своих «данных» Штефан не раскрыл. В интервью изданию «Обозреватель» он просто констатировал якобы «факт» пополнения республиканских армейских корпусов за счет «отлова людей на улицах». Вполне вероятно, этот господин просто не знает, что служба в вооруженных силах ДНР и ЛНР носит исключительно добровольный характер и проходит на контрактной основе. Эти незыблемые правила автоматически исключают возможность какого-либо «отлова» жителей на улицах для несения армейской службы.

Чего не скажешь об Украине после введения военного положения, где даже некоторые украинские СМИ публикуют видео, на которых группы военных вместе с полицией задерживают призывников и направляют их в военкоматы.