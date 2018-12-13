Арестованная в США россиянка Бутина частично признала вину

Вашингтон, 13 декабря. Арестованная в США россиянка Мария Бутина, которая подозревается в шпионаже, признала свою вину по одному из пунктов. Согласно предварительным данным, речь идет об обвинениях в сговоре с целью нарушить закон об иностранных агентах США.

Отвечая на вопрос судьи о том, вступала ли подсудимая в сговор с лицами на территории США, чтобы нанести ущерб стране, девушка ответила «да». Россиянка согласилась на сделку со следствием в обмен на смягчение наказания.

Напомним, что Бутину задержали в июле 2018 года. Ее обвиняют в шпионаже и сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при Минюсте США. В Штатах она находилась по студенческой визе. Американские власти могут приговорить девушку к 15 годам лишения свободы.

Российские власти неоднократно обращали внимание на нечеловеческие условия содержания Бутиной в американской тюрьме. По словам отца девушки, ее держали в одиночной камере, покидать которую она могла только с часу до трех ночи. Впрочем, по словам официального представителя министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, после вмешательства российских дипломатов условия содержания Бутиной улучшились. Теперь ее чаще выпускают из камеры и дают общаться с другими заключенными. Президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявлял, что никто из руководителей российских спецслужб не знает Бутину. Глава государства подчеркнул, что россиянка может получить тюремный срок «ни за что».