Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир
  /  Обновлено: 

Арестованная в США россиянка Бутина частично признала вину

188
0 Оставить комментарий

Арестованная в США россиянка Бутина частично признала вину

Вашингтон, 13 декабря. Арестованная в США россиянка Мария Бутина, которая подозревается в шпионаже, признала свою вину по одному из пунктов. Согласно предварительным данным, речь идет об обвинениях в сговоре с целью нарушить закон об иностранных агентах США.

Отвечая на вопрос судьи о том, вступала ли подсудимая в сговор с лицами на территории США, чтобы нанести ущерб стране, девушка ответила «да». Россиянка согласилась на сделку со следствием в обмен на смягчение наказания.

Напомним, что Бутину задержали в июле 2018 года. Ее обвиняют в шпионаже и сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при Минюсте США. В Штатах она находилась по студенческой визе. Американские власти могут приговорить девушку к 15 годам лишения свободы.

Российские власти неоднократно обращали внимание на нечеловеческие условия содержания Бутиной в американской тюрьме. По словам отца девушки, ее держали в одиночной камере, покидать которую она могла только с часу до трех ночи. Впрочем, по словам официального представителя министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, после вмешательства российских дипломатов условия содержания Бутиной улучшились. Теперь ее чаще выпускают из камеры и дают общаться с другими заключенными. Президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявлял, что никто из руководителей российских спецслужб не знает Бутину. Глава государства подчеркнул, что россиянка может получить тюремный срок «ни за что».

Автор: Антон Соколов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.