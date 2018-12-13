Адвокат заявил об отсутствии оснований для содержания Мамаева и Кокорина под стражей

Москва, 13 декабря. Адвокат футболиста «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что оснований дальше держать под стражей Мамаева и футболиста «Зенита» Александра Кокорина нет после того, как прокуратура выявила нарушения в деле спортсменов.

«Тот факт, что прокуратура выявила нарушения в ходе расследования, свидетельствует о том, что нет оснований дальше держать обвиняемых под стражей», — заявил Бушманов в комментарии РИА Новости.

По словам адвоката, защита Мамаева и раньше указывала на то, что расследование проведено неэффективно, длительное содержание футболистов под стражей недопустимо. Бушманов добавил, что суд должен внимательно рассмотреть доводы защиты о волоките при расследовании дела и принять соответствующее решение.

Напомним, Мамаева и Кокорина обвиняют в участии в двух драках в центре Москвы 8 октября. Футболисты избили водителя ведущей Первого канала, а затем напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина в кафе. В отношении спортсменов возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои». Суд арестовал Мамаева и Кокорина до 8 декабря, а затем продлил арест до 8 февраля. При этом санкции по статье «Хулиганство» подразумевает заключение на срок до семи лет.