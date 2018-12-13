Могерини: Евросоюз готов усилить помощь Украине

Брюссель, 13 декабря. Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что ЕС готов усилить помощь Украине. По ее словам, главы государств и правительств ЕС намерены поддержать усиление помощи Украине.

«Я ожидаю, что саммит подтвердит не только нашу поддержку суверенитета Украины и сильную политику непризнания Крыма, но и очень существенный пакет помощи, который у нас есть и который мы готовы усилить», — сказала Могерини.

Она также добавила, что в ходе саммита лидеры стран ЕС планируют принять заявление в связи с инцидентом в районе Керченского пролива.

Напомним, 25 ноября три судна из состава военно-морских сил Украины нарушили государственную границу России, войдя в территориальные воды РФ. Украинские военные судна осуществляли провокационные маневры, а их экипажи отказывались выполнять законные требования российских пограничников. Вечером три украинских военных судна и их экипажи были задержаны в районе Керченского пролива.