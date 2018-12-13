В США объяснили, почему встреча Трампа и Путина невозможна

Вашингтон, 13 декабря. Встреча президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина невозможна до тех пор, пока не разрешится ситуация с задержанными в российских водах украинскими военными кораблями. Об этом в четверг заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

«Не вижу в обозримом будущем обстоятельств, при которых такая встреча могла бы иметь место, пока корабли и экипажи не освобождены», — отметил он во время встречи с журналистами.

Напомним, что в конце ноября три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи проигнорировали и совершали опасные маневры.

В результате все три бронекатера были задержаны, а моряки арестованы по решению судов Крыма. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией Киева, о чем свидетельствуют документы, найденные на украинских кораблях. Глава российского МИД подчеркнул, что целью Киева было спровоцировать международный скандал, чтобы решить внутренние проблемы страны.

После событий в Черном море Трамп отменил встречу с Путиным, которая должна была состояться на саммите G20 в Аргентине. Отметим, что инцидент в Керченском проливе стал поводом для введения военного положения на Украине. По словам представителей украинской оппозиции, президент страны Петр Порошенко намеренно пошел на провокацию, чтобы под прикрытием военного положения отменить намеченные на следующий год выборы.