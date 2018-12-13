Куценко, Канделаки и Навка приняли участие в благотворительном бизнес-форуме в Зарядье

Москва, 13 декабря. Актер Гоша Куценко, телеведущая Тина Канделаки, фигуристка Татьяна Навка и многие другие приняли участие в благотворительном бизнес-форуме Synergy Charity Forum в Зарядье, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В концертном зале «Зарядье» впервые проходит благотворительный бизнес-форум Synergy Charity Forum. Звезды шоу-бизнеса, телеведущие и общественные деятели встретились с представителями благотворительных организаций, бизнеса и частных инициатив. Участники обсудили, для чего бизнесу и населению нужно заниматься благотворительностью, а также с чего начать и как найти тех, кто поддержит.

«Благотворительность для тех, кто заработал деньги — это часть христианской морали. И многие бизнесмены сегодня это делают: Алишер Бурханович Усманов — известный сподвижник, это все знают, Роман Аркадьевич содействовал в создании музея «Винзавод». Я не могу сказать, что российские бизнесмены самые жадные, но у нас нет пока системной работы — и пиар, и маркетинг должны быть выстроены по-другому» — заявила в интервью ФАН Тина Канделаки, модерировавшая одну из дискуссий форума.

Помимо телеведущей в форуме приняли участие фигуристка Татьяна Навка, актер Гоша Куценко, основатель компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили, «Мисс Вселенная» Оксана Федорова, бывший адвокат Филиппа Киркорова и нынешний защитник Миланы Кержаковой Александр Добровинский и многие другие.

Гоша Куценко, учредитель благотворительного фонда помощи детям с ДЦП «Шаг вместе», выступая на сцене, признался, что потратил выделенные бизнесменом Михаилом Прохоровым деньги для съемок фильма на строительство первой больницы для своих маленьких подопечных. Актер также представил зрителям свой журнал «Жизнь ДЦП», который издает только на собственные средства и пожертвования без привлечения рекламодателей.

А известный юрист и участник нескольких громких процессов с участием Филиппа Киркорова, Валерия Меладзе и других звезд Добровинский рассказал, что некоторые дела в своей практике ведет бесплатно.

«Мы с вами живем в эпоху, когда мерилом успеха являются деньги. Художник успешен, если его картины хорошо продаются, актер — если у него зарплата как у голливудских звезд. Но как бы ты ни был богат, нельзя съесть два завтрака вместо одного, он все равно у тебя будет один. Но он будет слаще, если ты сделаешь доброе дело. Благотворительность есть абсолютно в любой религии» — рассказал Александр Добровинский.

Участники форума обсудили формы помощи детям и взрослым с тяжелыми заболеваниями, защиту природы и животных, а также передачу в дар музеям коллекционных произведений искусства. Все средства, собранные от продажи билетов, организаторы направят в благотворительные фонды «Линия жизни», «Арифметика добра» и «Шаг вместе».

Прямо со сцены звездные спикеры и организаторы из университета «Синергия» запустили флэшмоб #миллиондобрыхдел и призвали выкладывать под этим хэштегом сообщения о своих добрых поступках. Участники форума уверены, что миллион добрых дел наберется еще до наступления Нового года.