Облсовет Харьковской области лишил русский язык регионального статуса

Харьков, 13 декабря. Харьковский областной совет отменил решение 2012 года о наделении русского языка регионального статуса. Соответствующий документ опубликован на сайте областного совета.

В документе сказано, что в связи с изменениями в действующем законодательстве Украины областной совет признал утратившим силу решение от 2012 года о первоочередных мерах по выполнению в Харьковской области закона о государственной языковой политике.

В 2012 году облсовет закрепил гарантии жителям региона использовать русский язык для осуществления делопроизводства, получения образования и использования в сфере культуры. Русский язык получил статус регионального в 13 из 27 областях страны.

Пришедшее к власти в 2014 году в результате госпереворота руководство Украины упразднило положение о региональных языках. На территории Украины продолжается дискриминация русскоязычного населения.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что киевское руководство, принимая законы, ведущие к запрету других языков, кроме украинского, показывает, что цель политики Украины— дискриминация. Лавров считает, что сложившаяся ситуация требует незамедлительного вмешательства верховного комиссара по делам меньшинств.