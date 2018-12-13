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Украина подготовила новые санкции в отношении России

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Украина подготовила новые санкции в отношении России

Киев, 13 декабря. Правительство Украины подготовило новый санкционный список против российских юридических лиц. Об этом сообщает пресс-служба правительства Украины.

Глава украинского кабинета министров Владимир Гройсман внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) список российских юридических лиц, предложив ввести против них санкции.

«Внести на рассмотрение СНБО предложения по применению сроком на три года персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к юридическим лицам согласно приложению», — говорится в документе.

Стоит отметить, что к настоящему моменту в санкционном списке Киева более 1,5 тысячи физических и юридических лиц. В список попали российские чиновники, политики, главы предприятий, журналисты, а также некоторые жители Донбасса.

Автор: Артем Никулин
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