Украина подготовила новые санкции в отношении России

Киев, 13 декабря. Правительство Украины подготовило новый санкционный список против российских юридических лиц. Об этом сообщает пресс-служба правительства Украины.

Глава украинского кабинета министров Владимир Гройсман внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) список российских юридических лиц, предложив ввести против них санкции.

«Внести на рассмотрение СНБО предложения по применению сроком на три года персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к юридическим лицам согласно приложению», — говорится в документе.

Стоит отметить, что к настоящему моменту в санкционном списке Киева более 1,5 тысячи физических и юридических лиц. В список попали российские чиновники, политики, главы предприятий, журналисты, а также некоторые жители Донбасса.