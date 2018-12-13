Мне бы хотелось, что правосознание россиян росло: вдова Собчака рассказала об изменениях в Конституции за 25 лет

К 25-летию принятия российской Конституции известный политик, представляющий Республику Тыва в Совете Федерации, и вдова Анатолия Собчака Людмила Нарусова поделилась с Федеральным агентством новостей своими взглядами на развитие конституционных процессов в стране и своими воспоминаниями о том, как готовился основной закон страны.

По словам президента России Владимира Путина, «Анатолий Собчак навсегда останется в истории ярким представителем поколения политиков, создавших новое российское государство и его Конституцию».

– Людмила Борисовна, когда Анатолий Собчак начал работу над проектом новой Конституции нашей страны?

– Эту работу он начал еще в комиссии Верховного совета СССР над созданием новой Конституции, которую он вел в 1989 году вместе с Андреем Дмитриевичем Сахаровым (проект Конституции Союза Советских Республик Европы и Азии – Прим. ФАН). После краха СССР началась деятельность по подготовке уже российской конституции, к которой тоже был привлечен Анатолий Собчак как юрист высшей квалификации и член президентского совета. В проект, который Анатолий Собчак подготовил вместе с Сергеем Алексеевым, Александром Яковлевым и Гавриилом Поповым, легли те наработки, которые были еще в 1989 году. Более того, в этом проекте были прямые заимствования, чего Анатолий Александрович никогда не скрывал, из проекта Конституции Сахарова.

Но так получилось, что съезд российских депутатов создал свою комиссию, которая стала готовить своей проект Конституции. Ознакомившись с ней, Анатолий Собчак, что называется, «встал на дыбы». Вот сейчас на всех каналах мелькает Олег Румянцев как один из авторов Конституции. Но как раз его проект был подвержен наибольшей критике со стороны группы самых грамотных и квалифицированных юристов, в которую входил Собчак. Тогда, летом 1993 года, было создано Конституционное совещание из представителей всех партий, конфессий, общественных движений. Координатором конституционной комиссии был Анатолий Собчак. Эта комиссия рассматривала все варианты новой Конституции, а их были десятки — от ЛДПР, коммунистов, сталинистов и многих других. В том числе проект Румянцева, и собственно проект Собчака.

– А чем Анатолию Собчаку не понравился проект Румянцева?

– Этот проект, как и ряд других, представляли собой сколок прежних советских конституций. Там, например, в преамбуле было написано, что конституция – это основной закон государства и общества, что, по мнению Анатолия Собчака принципиально было неверно. Он писал, я вам процитирую: «Мы не в ранге господа бога, общество жило, живет и будет жить по своим собственным законам, которые не сродни юридическим, а лишь имеют юридический характер». Поэтому Конституция, писал он, это основной закон государства, причем основной закон прямого действия. И настоял на этом. Но, к сожалению, сейчас этот пункт не выполняется.

– Можно пояснить насчет последнего?

– Для примера, сейчас практически нет такого решения суда, где было бы написано, что, опираясь на такую-то статью Конституции, суд приговорил, суд постановил и так далее. Почему это происходит? Потому что Конституция обросла массой подзаконных актов, нормативных каких-то циркуляров, в основном силовых ведомств. Будучи узаконенными Госдумой, они фактически перечеркивают фундаментальные статьи Конституции. Но любой юрист знает, что подзаконные акты не могут быть выше основного закона страны.

Возьмите ту же статью 31 «Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование», о которой много спорят. Дальше выходят нормативные документы, что мэрия должна как-то регулировать эти мероприятия. И на основе этих актов мэрия может запретить проведение митинга. Если бы у нас везде был полностью независимый суд, то обратившийся в него, независимо от того, что думают по этому поводу мэрия или МВД, мог бы проводить свой митинг, потому что Конституция гарантирует ему это право. К сожалению, приведенный мною пример не единственный, когда через подзаконные акты нарушается Конституция. Мне кажется, многие наши чиновники и силовики не понимают, что это их главная задача – соблюдение основного закона страны, а не создание комфортных условий для власти. Замечу, что Анатолий Собчак прогнозировал такое возможно развитие событий и предупреждал, что правоохранительные органы могут превратиться в «правохоронительные».

— Каким образом он пытался предотвратить такую ситуацию?

– Именно Анатолий Собчак и Сергей Алексеев настояли на формулировке второй статьи нашей Конституции, что «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства». Поэтому задача правоохранительных органов защищать права человека, а не нарушать их.

– Какие еще были предложения от Анатолия Александровича в текст Конституции?

– Например, Анатолий Собчак еще предлагал запрет на партийность в армии, госаппарате, правоохранительных органах, а также запрет на принятие государственными органами партийных программ. Для пояснения приведу вам конкретный пример. Несколько лет назад «Единая Россия» приняла программу «Дороги России». Только осуществлялась она за счет бюджетных средств, а отнюдь не из взносов партийцев. То есть дороги строило государство, но под лозунгом «Единой России». Это недопустимо. Почему бюджет должен подстраиваться, чтобы укрепить позиции одной политической партии. Или когда на съезде «Единой России» я вижу в президиуме министров или других высокопоставленных чиновников, то это тоже неправильно. Получается, что партия сказала, и они ответили «да». А они должны руководствоваться интересами государства, интересами граждан. Но, к сожалению, предложенный Анатолием Собчаком запрет на партийность в итоге не был принят.

– Людмила Борисовна, спустя 25 лет после принятия Конституции, какую, на ваш взгляд, роль она играет в обществе?

– Принятие Конституции в 1993 году, бесспорно, было ключевым событием в истории России. Это наш фундамент, наш основной закон. Но, к сожалению, у значительной части российских граждан правосознание остается на уровне тех солдат, которые вышли вместе со своими офицерами 14 декабря 1825 года. Напомню, что поводом было нарушение престолонаследия, когда Николай стал царем в обход своего старшего брата Константина. Офицеры-декабристы требовали передачи власти Константину и принятия конституции, подготовленной Никитой Муравьевым, а солдаты, не разбиравшиеся в этом, кричали: «Да здравствует Константин и жена его Конституция». Мне бы очень хотелось, чтобы правосознание наших граждан росло. Я в частности, предложила законопроект, чтобы сделать 12 декабря выходным днем. Так было до 2005 года, а потом почему-то это отменили. Возможно, для того, чтобы люди пореже вспоминали, что у нас в стране есть основной закон, который, как я уже сказала, далеко не всегда работает как закон прямого действия – то, чего очень хотел и на чем настоял Анатолий Собчак. У него был такой любимый анекдот – человек спрашивает: «А я имею право на это?» Ему отвечают: «Имеете». «Получается, что я могу это?». «Нет, не можете». Вот этот анекдот — есть квинтэссенция того, что происходит сейчас с нашей Конституцией.