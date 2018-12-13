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Сирия: Турция стягивает бронетехнику к границе САР

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Сирия: Турция стягивает бронетехнику к границе САР

Дамаск, 13 декабря. Турция усиливает военное присутствие на сирийской границе и стягивает бронетехнику в провинцию Килис, об этом сообщил телеканал NTV​​​.

Как отмечает телеканал, усиление турецкой армии бронетехникой и стягивание дополнительных военных сил к границе САР происходит на фоне заявления президента Турции Тайипа Эрдогана о готовности начать военную операцию против сил самообороны сирийских курдов (YPG).

Напомним, Турция не раз обвиняла США в поставке вооружения силам YPG, которые захватили северо-восток Сирии. В Анкаре заявляют, что YPG связана с Рабочей партией Курдистана (РПК), которая запрещена на территории Турции. Анкара проводит военные операции и вытесняет YPG из приграничной зоны республики.

Автор: Софья Куликова
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