Сирия: как турецкая операция против курдов может сказаться на ситуации в Идлибе

Обстановка внутри Идлибской зоны деэскалации по-прежнему остается крайне напряженной. Одновременно с этим Турция готовится в ближайшие дни начать операцию против курдских вооруженных формирований к востоку от Евфрата. И на этом фоне активные действия против террористов в Идлибе со стороны турецких войск могут сойти на нет.

Безусловно, до сих остается вероятность проведения сирийской армией ограниченных операций, чтобы отбросить силы «Хайят Тахрир аш-Шам» и других радикалов из района демилитаризованной зоны в провинциях Хама и Алеппо. Но, исходя из этого, командование террористических группировок может попытаться спровоцировать сирийскую армию на активизацию боевых действий, чтобы впоследствии обвинить Дамаск в нарушении договоренностей о создании демилитаризованной зоны. Обострение обстановки «Хайят Тахрир аш-Шам» могут использовать и чтобы полностью захватить власть в Идлибе, полагая, что вглубь зоны деэскалации правительственные силы продвигаться не будут.

Как сообщают местные источники, сейчас боевики террористического альянса «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ) проводят облавы и акции устрашения. Они похищают и демонстративно убивают своих политических противников из числа гражданских активистов, журналистов и интеллигенции.

Одновременно с этим был значительно изменен состав так называемого «Правительства национального спасения», созданного ранее «Хайят Тахрир аш-Шам» в городе Идлиб. Так, например, недавно новым главой данной марионеточной структуры террористов был назначен некто по имени Фаваз Гиляль.

Подобные «кадровые перестановки» уже привели к определенным последствиям для мирных жителей. Буквально вчера «Правительство национального спасения» объявило о запрете покидать территорию Идлиба для всех лиц мужского пола в возрасте от 18 до 45 лет. Вероятно, таким образом террористы пытаются удержать местное население в качестве «живого щита» и создать резервы для пополнения своих рядов.

Кроме этого, как сообщают некоторые источники в среде сирийской оппозиции, ряду главарей «Хайят Тахрир аш-Шам» из Объединенных Арабских Эмиратов было переведено до 7 миллионов долларов, чтобы силы террористов спровоцировали обострение обстановки в Идлибе, что может отвлечь Турцию от операции против курдов и столкнуть ее с официальным Дамаском. Ситуацию Федеральному агентству новостей (ФАН) прокомментировал востоковед Андрей Онтиков.

«Из Идлиба действительно поступают тревожные звонки. В дополнение ко всему этому, я могу добавить, что поступают сообщения и о прибытии в провинцию Идлиб 400 боевиков «Аль-Каиды»1 (запрещена в РФ) из Йемена. Есть и тревожные звоночки относительно того, как Турция в принципе ведет в Идлибе. Я напоминаю, что мы договаривались с турками завершить оформление демилитаризованной зоны к 15-му октября, а вывод тяжелого вооружения к 10-му октября. Ни первое, ни второе не было сделано. Также мы с турками договаривались открыть сообщение по трассам М-4 и М-5 к концу этого года, но судя по всему, этого тоже сделано не будет. И на этом фоне поступают сообщения о том, что турки разворачивают свою хозяйственную деятельность в Идлибе. И в свете предстоящей операции турецких войск «Хайят Тахрир аш-Шам» действительно могут спровоцировать обострение обстановки в Идлибе, чтобы столкнуть Дамаск с Анкарой», — предполагает востоковед.

Андрей Онтиков также напомнил, что «Хайят Тахрир аш-Шам» пытаются сейчас диктовать туркам свою позицию, о чем ранее писала сирийская газета Al-Watan.

«Террористы ставят Анкаре конкретные условия. Например, чтобы Турция прекратила давить на боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам», требуя самороспуска, а также натравливать на них другие группировки. Кроме этого, террористы согласились отойти от трасс только на семь километров, а не на десять, и так далее. Там внушительный список требований. Поэтому «Хайят Тахрир аш-Шам» чувствует себя вольготно и уверенно в Идлибе», — объяснил собеседник ФАН.

Востоковед обратил внимание на то, что российские представители говорят о необходимости размежевания вооруженной оппозиции от террористов, а если у нее не получится, то Россия готова помочь с привлечением сирийской армии.

«Турки же хотят сохранить проблему Идлиба в том виде, в котором она есть. Но возможно это не получится, именно потому, что «Хайят Тахрир аш-Шам» сейчас хочет расшить свое влияние», — подытожил Андрей Онтиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.