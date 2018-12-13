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Меркель исключила изменение соглашения по Brexit

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Меркель исключила изменение соглашения по Brexit

Берлин, 13 декабря. Канцлер Германии Ангела Меркель по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе заявила, что соглашение о выходе Британии из Евросоюза хорошо согласовано и не нуждается в изменении.

«Я считаю, что соглашение о выходе Великобритании из ЕС было очень хорошо согласовано​​​», — заявила Меркель.

По словам канцлера, сделку по Brexit продолжат обсуждать в рамках саммита. При этом Меркель отметила, что у Германии «есть свои принципы». В Берлине не видят возможности изменить еще что-то в имеющемся соглашении. Все 27 стран-членов ЕС выражают единую позицию.

В рамках саммита ЕС лидеры 27 стран намерены заявить главе британского парламента Терезе Мэй, что не намерены вносить изменения в сделку по Brexit. Мэй, которой ранее удалось сохранить пост председателя Консервативной партии, сообщила, что услышала позицию однопартийцев и намерена добиваться более выгодных для Лондона условий.

Автор: Софья Куликова
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