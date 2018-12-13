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Минздрав намерен ввести обязательное йодирование соли в России

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Минздрав намерен ввести обязательное йодирование соли в России

Москва, 13 декабря. В Минздраве РФ разработали законопроект об обязательном йодировании соли. На данный момент документ проходит согласование, заявила глава ведомства Вероника Скворцова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила о необходимости законодательного закрепления обязательного йодирования поваренной соли. Такое предложение она озвучила на заседании Совета законодателей РФ.

Скворцова в свою очередь отметила, что Минздравом уже разработан подобный законопроект. В данный момент документ проходит согласование.

Минздрав намерен ввести обязательное йодирование соли в России

«Мы просим законодателей активно поддержать данный законопроект»,  — подчеркнула глава Минздрава.

Скорцова отметила, что в России ежегодно в медицинской помощи нуждаются около 650 тысяч детей с заболеваниями щитовидной железы.

«Йододефитные заболевания могли бы быть предупреждены, если бы дети получали достаточное количество йода с пищей», — пояснила министр.

Автор: Ольга Летягина
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