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Украинский полковник Жук, помогавший ополченцам ДНР, получил российский паспорт

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Украинский полковник Жук, помогавший ополченцам ДНР, получил российский паспорт
Москва 13 декабря. Украинский полковник Вячеслав Жук, помогавший ополченцам ДНР, получил российский паспорт. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она уточнила, что документ 63-летний Жук получил в межмуниципальном отделе МВД России «Матвеево- Курганский» Ростовской области, сообщает ТАСС.

Напомним, в 2015 году суд на Украине приговорил Жука к пяти годам тюрьмы за помощь ополчению ДНР. В конце 2017 года его освободили в рамках обмена военнопленными.

После этого Жук сначала попал в столицу ДНР, Донецк, а оттуда - в Ростовскую область. Именно там он подал документы на получение гражданства РФ.

Автор: Игорь Федоров
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