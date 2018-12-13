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Россиянина задержали в Польше по подозрению в причастности к ИГ

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Россиянина задержали в Польше по подозрению в причастности к ИГ

Варшава, 13 декабря. Власти Польши арестовали на три месяца выходца из Чечни Алви А., который подозревается в террористической деятельности. Об этом в четверг заявил официальный представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарын.

По версии следствия, россиянин воевал на Ближнем Востоке  в составе террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), после чего прибыл в Польшу и вошел в контакт с местными радикалами. Агентство нацбезопасности Польши полагает, что Алви занимался организацией нелегальной миграции.

Ранее сообщалось, что в Москве арестовали одного из семи участников подпольной сети, которая собирала средства для ИГ1. Подозреваемые были задержаны в Москве, Чечне, Дагестане и Ингушетии. По данным ФСБ, средства для террористов собирали «под предлогами строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Антон Соколов
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