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Трамп заявил, что не заставлял Коэна нарушать закон

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Трамп заявил, что не заставлял Коэна нарушать закон

Вашингтон, 13 декабря. Президент США Дональд Трамп заявил, что заставлял нарушать закон своего бывшего адвоката Майкла Коэна.

«Я никогда не давал распоряжений Майклу Коэну нарушать закон. Он был адвокатом и, предполагается, что он должен был знать закон», — написал Трамп в своем Twitter.

Накануне бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн был приговорен к трем годам тюрьмы за нарушение избирательного законодательства и ложь конгрессу. По данным следствия, Коэн расплатился деньгами, предназначенными для избирательной кампании Трампа, за молчание двух женщин, которые говорили о своих близких отношениях с нынешним президентом США.

Автор: Артем Никулин
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